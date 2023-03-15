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13:00, 15 марта 2023Россия

Власти привели подробности об открывшем стрельбу из квартиры россиянине

Губернатор Соколов: открывший стрельбу в Вятских Полянах не удерживает людей в квартире

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мужчина, открывший стрельбу в Вятских Полянах, не удерживает людей в квартире. Такие подробности по ситуации привел губернатор Кировской области Александр Соколов в Telegram-канале.

По данным властей, россиянин решился на такой поступок в состоянии алкогольного опьянения. Соколов отметил, что у мужчины есть два гладкоствольных ружья.

«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал губернатор Кировской области.

Он подчеркнул, что сотрудники полиции уже оцепили прилегающую территорию. По словам главы российского региона, пострадавших нет. Сотрудники СОБР выехали на место, ситуацию держит на личном контроле начальник УМВД по Кировской области, добавил Соколов.

О происшествии в городе Вятские Поляны Кировской области стало известно 15 марта. Местные жители спрятались от стрелка за гаражами. На место происшествия прибыла полиция и ведет переговоры с мужчиной, призывая его прекратить стрельбу и сдаться.

В одном из Telegram-каналов сообщалось, что мужчина может удерживать в квартире тещу.

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Анна Щербакова
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