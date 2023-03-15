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20:03, 15 марта 2023Путешествия

Стюардесса сняла на видео сбор на работу и восхитила пользователей сети

Стюардесса IndiGo сделала на видео прическу с макияжем и восхитила пользователей сети

Стюардесса индийской авиакомпании IndiGo показала на видео, как делает себе прическу и макияж перед выходом на работу, и восхитила пользователей сети. Роликом девушка поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь бортпроводница сняла на видео процесс создания своей фирменной прически: после того как девушка расчесала волосы, она отделила челку и несколько прядей, которые заплела в тугие косички. Оставшиеся волосы стюардесса собрала в хвост и сделала пучок с помощью широкой резинки, закрепив его двойной сеточкой и шпильками.

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После девушка надела жемчужные сережки и приступила к макияжу. Вначале она замаскировала темные круги под глазами, после нанесла тональную основу. Вместо румян блогерша использовала помаду, которую растушевала на скулах. Свой образ в фирменных цветах авиакомпании стюардесса дополнила яркими синими и черными стрелками.

По словам девушки, она старалась быть честной с подписчиками, а поэтому сняла весь процесс без прикрас, например, не постеснявшись показать себя без макияжа и с несовершенствами кожи. Искренность блогерши восхитила пользователей сети: в комментариях юзеры написали много комплиментов, а также поинтересовались, какими косметическими брендами пользуется стюардесса.

Дарья Рыбак
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