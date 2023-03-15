В России облегчили трудоустройство и ВНЖ для одной категории граждан

МВД России облегчило трудоустройство и ВНЖ для IT-специалистов и членов их семей

В России облегчили трудоустройство и оформление вида на жительство (ВНЖ) для IT-специалистов и членов их семей. О том, что для одной категории граждан процедуру сделали проще, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, нововведение касается иностранных граждан, которые задействованы в сфере информационных технологий. Таким образом, теперь IT-специалисты вправе заключать договоры с российскими компаниями на оказание услуг. Тем временем работодателям — аккредитованным IT-компаниям — разрешено нанимать иностранцев без разрешения на привлечение и использование работников.

Волк также рассказала, что иностранным IT-специалистам и членам их семей предоставляется право на ВНЖ в России. В МВД уточнили, что оформление пройдет в упрощенном порядке. Необходимо только обратиться «в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания». Утверждается, что срок рассмотрения заявления о выдаче ВНЖ составит около трех месяцев.

В заключение говорится, что иностранным айтишникам надо предоставить, помимо основных данных, договор с аккредитованной организацией, оказывающей услуги в сфере информационных технологий, аттестат, доказывающий наличие образования по данной специальности, а также справки о степени родства для дальнейшего оформления ВНЖ членам семьи.

Ранее стало известно, что Минпромторг направил в Минобороны список востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в армию. В настоящее время речь идет о работниках, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. О том, что Минпромторг подготовил список приоритетных для отсрочки от армии профессий сферы ОПК, во вторник, 14 марта, сообщил президент России.