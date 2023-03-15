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11:01, 15 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили об отсутствии угрозы со стороны Украины

Вице-премьер Молдавии Серебрян: части ВСУ в районе Приднестровья не несут угрозы Молдавии

Фото: Reuters

Сосредоточение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР), а также устроение ими фортификационных сооружений на границе с Молдавией не несет угрозы стране, заявил вице-премьер республики Олег Серебрян. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что фортификации носят оборонительный характер и призваны защитить Украину от возможного наступления со стороны ПМР.

«Все мы были свидетелями, как много обсуждалась такая гипотеза, что приднестровский регион, к сожалению, может быть использован как территория, откуда может быть расширена агрессия против Украины», — сказал Серебрян.

Ранее сотрудник Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки рассказала, что Украина начала рыть траншеи на границе с Молдавией, объясняя это борьбой с контрабандой и нелегальной миграцией.

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Алевтина Запольская
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