Стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»

«Росдетцентр» запустил Всероссийский конкурс профмастерства «Лига вожатых»

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства «Лига вожатых». Конкурс «Лига вожатых» реализуется «Росдетцентром» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и является частью федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» в рамках национального проекта «Образование».

Пресс-конференцию открыла заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталья Кочеткова.

«Вожатые являются одной из ключевых фигур в процессе воспитании ребенка. Вожатый — это тот, кто всегда рядом с ребенком. Найти, увидеть и поддержать лучших вожатых — это и есть главные задачи Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых". Его участники уже не первый год проявляют себя не только в организации отдыха, оздоровления, но и в школах. Представители конкурса входят в кадровый резерв на должность советника директора по воспитанию и являются наставниками не только для детей, но и для своих коллег», — рассказала Наталья Кочеткова.

Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов подчеркнул, что уникальность Всероссийского проекта «Лига вожатых» заключается в объединении самых разных специалистов, работающих с детьми, в профессиональное сообщество, которое помогает развиваться, обмениваться опытом и лучшими практиками. За шесть лет Всероссийского конкурса «Лига вожатых» участниками проекта стали более 35 тысяч человек.

«2023 год — Год педагога и наставника — наполнен яркими событиями. Мы с особой гордостью представляем наш замечательный конкурс "Лига вожатых". Конкурс проводится в шестой раз и за это время собрал вокруг себя профессиональное сообщество неравнодушных ребят, которые умеют найти подход к сердцу каждого ребенка. Вожатые участвуют в волонтерской деятельности, помогают организовывать образовательные мастер-классы, проводят активности с детьми, педагогами и родителями. Отдельно хочется сказать большое спасибо нашим вожатым, которые работают со школьниками из наших новых регионов — Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, открывая им новые возможности для профессиональной самореализации и личностного роста», — отметил Александр Кудряшов.

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых», советник директора по воспитанию МБОУ «Каменская школа» Нижегородской области Алена Безносова рассказала свою личную историю участия в конкурсе и о том, как это творческое состязание помогло ей состояться профессионально.

«Я сама попала на конкурс два года назад и неожиданно для себя вышла в финал. Знания, которые я получила в ходе конкурса, помогли мне вырасти как профессионалу. Вернувшись в свой регион, я вместе с коллегами сразу начала воплощать в жизнь лучшие практики и идеи конкурса. Например, в прошлом году в нашей школе мы провели творческое состязание "Самый-самый советник". Если вы сомневаетесь, стоит участвовать или нет, я предлагаю просто заполнить заявку на сайте вожатые.рф и войти в этот яркий, интересный мир "Лиги вожатых"», — рассказала Алена Безносова.

Прием заявок нового сезона Всероссийского конкурса «Лига вожатых» стартовал 1 марта 2023 года. 15 марта открылось первое из трех конкурсных испытаний заочного этапа. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте вожатый.рф до 30 марта по одной из шести номинаций: «Вожатые-стажеры», «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами» и «Старшие вожатые». В День вожатых, 24 июня, будут объявлены имена победителей заочного этапа, которые примут участие в финале конкурса осенью 2023 года.

