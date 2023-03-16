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08:40, 16 марта 2023Мир

Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом

Асад заявил о готовности встретиться с Эрдоганом, если Турция выведет войска из Сирии

Фото: Vladimir Gerdo / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких войск из Арабской республики. Такое условие он назвал в интервью РИА Новости.

Асад подчеркнул, что Турция должна быть готова «в ясной форме и без какой-либо неопределенности» вывести войска с территории Сирии, прекратить поддержку терроризма и вернуться к той ситуации, какой она была до начала войны.

«Это единственный вариант, при котором может состояться моя встреча с Эрдоганом», — заверил Асад.

Президент также указал на негативную роль, которую Турция сыграла в войне в Сирии поддержкой террористических организаций. «Для нас Турция — это государство-оккупант», — заключил он.

С 2018 года Анкара неоднократно проводила военные операции на территории Сирии, целью которых было заявлено уничтожение Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, а также борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Марина Совина
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