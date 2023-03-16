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19:03, 16 марта 2023Путешествия

Россиян предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в Египте

АТОР: стоимость отдыха в Египте к середине апреля увеличится на 15-25 процентов

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Globallookpress.com

К середине апреля на фоне возросшего спроса стоимость туров на курорты Египта увеличится как минимум на 15-25 процентов. О значительном повышении цен на отдых предупредили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики отметили, что сейчас Египет входит в топ-5 по спросу на майские праздники у россиян. Пока массовых проблем с подтверждением номеров в топовых отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха на длинные весенние выходные нет. При этом некоторые отели Красного моря уже объявили о приостановке продаж на отдельные даты.

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По данным туроператоров, забронировать путевки в Египет в отели категории четыре и пять звезд с питанием по системе «все включено» на восемь ночей можно от 130 тысяч рублей на двоих. Стоимость тура на семью из двух взрослых и одного ребенка до 12 лет стартует от 160 тысяч рублей.

Также соотечественникам порекомендовали заранее планировать отдых из-за возможного повышения цен на авиабилеты. «Прогнозируем рост тарифов на регулярную перевозку, так как фактически напрямую на курорты Египта летает только "Аэрофлот". Мест на рейсах на майские праздники уже сейчас немного, при этом стоимость билетов уже достаточно высокая», — добавили в пресс-службе туроператора Space Travel.

Ранее компания Miray Cruises, которая является турецким лидером круизного туризма, выступила с идеей запустить из Сочи в Египет лайнер Astoria Grande. Сейчас она осуществляет круизы из Сочи в Турцию. Если идея будет утверждена, пассажиры смогут узнать детали запуска маршрута на сайте перевозчика.

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Валентина Процкова
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