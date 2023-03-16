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19:23, 16 марта 2023Экономика

Американский банк решили продать на фоне обвала акций

Ценные бумаги First Republic Bank потеряли почти 30% на фоне новостей о его продаже

Фото: Brendan McDermid / Reuters

На утренних торгах 16 марта ценные бумаги First Republic Bank из Сан-Франциско потеряли почти 30 процентов. Агентство Bloomberg сообщает, что руководство компании обсуждает различные варианты повышения ликвидности. Среди прочих рассматривается и продажа банка.

Стоимость акций кредитной организации на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) опускалась до 19,8 доллара за штуку на минимуме. На момент написания материала ценные бумаги банка отыграли позиции до 23,3 доллара. Ранее акции обрушились более чем на 78 процентов, на минимуме они торговались по 17,55 доллара за штуку.

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги First Republic Bank до ВВ и ВВ+ (характеризуют обязательства банка как рискованные). Тем временем руководство First Republic Bank заявило, что у банка есть еще более 70 миллиардов долларов для финансирования операций.

После краха Silicon Valley Bank (SVB) банки и финансовые организации по всему миру потеряли 465 миллиардов долларов. В числе наиболее пострадавших оказались американские банки. На 14 марта акции аризонского Western Alliance Bancorp опустились на 47,1 процента, а KeyCorp из Огайо — на 27,3 процента.

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Вячеслав Агапов
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