Баста извинился перед пришедшим к нему на интервью блогером

Баста извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым за то, что перебивал его на шоу

Рэпер и ведущий Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) попросил прощения у блогера Дмитрия Масленникова, который пришел на интервью в его шоу «Вопрос ребром». Видео с извинением рэпер опубликовал на YouTube-канале Gasgolder.

«Друзья, (...) вы пишете о том, что я перебивал его [Масленникова] постоянно и не давал ему говорить, давил на него и вел себя по-хамски. Дима, прости меня, пожалуйста. Я только сейчас осознал, насколько же я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек», — сказал Баста.

Баста предложил переснять программу, чтобы исправить ситуацию, и пообещал, что в следующий раз говорить будет только его собеседник.

Выпуск «Вопрос ребром», за который извинился ведущий, вышел 14 марта. За два дня он набрал более двух миллионов просмотров. Во время интервью Масленников рассердился из-за вопроса об интимной жизни. Один из присутствовавших в зале зрителей спросил у блогера, через какой промежуток времени после знакомства с понравившейся девушкой он занимается с ней сексом.