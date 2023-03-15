Популярный российский блогер раскритиковал шоу Басты за личный вопрос

Блогер Масленников возмутился на шоу Басты «Вопрос ребром» из-за вопроса об интимной жизни

Популярный российский блогер Дима Масленников, ставший гостем шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), рассердился из-за вопроса об интимной жизни, который задал ему один из гостей. Выпуск проекта доступен на YouTube.

Один из присутствовавших в зале зрителей спросил у Масленникова, через какой промежуток времени после знакомства с понравившейся девушкой он занимается с ней сексом. Блогер не стал называть конкретные цифры, однако зритель настаивал на подробном рассказе. В ответ на это Масленников заявил, что не намерен говорить о личной жизни на камеру, после чего резко высказался о проекте.

«Если в этом заключается суть программы, мне *** [нечего] тут делать. Если единственное, что возникает, вопрос относительно моей интимной жизни. Ну что за *** [ерунда]?» — возмутился он.

В январе стало известно, что Масленников попал в больницу из-за проблем с сердцем. Уточнялось, что он самостоятельно вызвал себе скорую помощь. Блогер позднее раскрыл, что был госпитализирован из-за приступа тахикардии, которые периодически случаются у него из-за проведенной ранее операции на сердце.