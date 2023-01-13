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16:36, 13 января 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности госпитализации известного российского блогера

Блогер Масленников попал в больницу с приступом тахикардии из-за операции на сердце

Кадр: Дима Масленников / YouTube

Известный российский блогер Дмитрий Масленников попал в больницу с приступом тахикардии, который периодически случается у него из-за операции на сердце 10-летней давности. Подробности госпитализации стали известны Super.ru.

Блогер рассказал, что в возрасте 18 лет ему делали операцию на сердце, после чего остались различные побочные эффекты. «Один из них — приступы тахикардии, когда сердце начинает учащенно биться. За последние годы я научился с ними бороться и всегда сам успешно замедлял сердцебиение», — отметил он.

По словам Масленникова, в этот раз приступ у него возник в такси, когда он направлялся на встречу. «Стандартные методы не помогали, пришлось вызвать скорую, которая отвезла меня в реанимацию, где уже врачи восстанавливали пульс», — сказал он. Блогер также добавил, что сейчас чувствует себя хорошо и идет на поправку. «После небольшого отдыха вернусь к съемкам», — заключил он.

О госпитализации Масленникова стало известно ранее 13 января. Сообщалось, что врачи выявили у блогера нарушение ритма сердца и предварительно диагностировали ему наджелудочковую тахикардию.

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Олег Давыдов
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