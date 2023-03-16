Россиянина заподозрили в убийстве пенсионерки из-за места на парковке

В Красноярске задержали 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве пенсионерки

В Красноярске задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 67-летней пенсионерки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина исчезла 3 марта, после того как уехала из оздоровительного салона на своей иномарке. 15 марта искавшие ее полицейские задержали подозреваемого, который на допросе рассказал, что в день исчезновения жертвы он встретился с ней, чтобы передать деньги за аренду места на парковке. Однако в машине между ними произошел конфликт. Мужчина убил свою жертву и избавился от тела.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В результате следственных действий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого в СИЗО.

25 января 2022 года сообщалось, что в Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки.