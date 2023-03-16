Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 16 марта 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в убийстве пенсионерки из-за места на парковке

В Красноярске задержали 44-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве пенсионерки

Кадр: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 67-летней пенсионерки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина исчезла 3 марта, после того как уехала из оздоровительного салона на своей иномарке. 15 марта искавшие ее полицейские задержали подозреваемого, который на допросе рассказал, что в день исчезновения жертвы он встретился с ней, чтобы передать деньги за аренду места на парковке. Однако в машине между ними произошел конфликт. Мужчина убил свою жертву и избавился от тела.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В результате следственных действий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого в СИЗО.

25 января 2022 года сообщалось, что в Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Асад заявил о поддержке России в спецоперации на Украине
Россиянин ранил ножом мужчину и попытался добить его во дворе городской больницы
Ударившей полицейского по голове россиянке вынесли приговор
Пропавшего российского подростка нашли насмерть замерзшим
Овечкин прокомментировал возращение к выступлениям в НХЛ после травмы
Стало известно о разностороннем интересе России в упавшем в море MQ-9 Reaper
Звезда «Назад в будущее» рассказал о жизни с болезнью Паркинсона
Жителей Москвы предупредили о проливных дождях
Седокова без макияжа показала фигуру в купальнике
Россиян предупредили о резком скачке цен на отдых в отелях Сочи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.