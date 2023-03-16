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22:02, 16 марта 2023Мир

Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине

Премьер Британии Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Киеву
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассказали, что глава правительства провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили дальнейшее предоставление военной помощи Киеву со стороны Лондона, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр рассказал о состоявшихся у него в последние дни беседах с коллегами из Франции, США и Австралии», — сказано в сообщении канцелярии.

Также отмечается, что Сунак подчеркнул готовность Лондона продолжать совместную работу с союзниками для передачи Украине всего необходимого для обеспечения собственной безопасности. Британский премьер отметил необходимость Киева иметь возможности для изменения ситуации на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Польши передать Украине истребители МиГ-29, призвав союзников Вашингтона не зацикливаться на идее поставок Киеву каких-либо конкретных видов оружия, а также военной техники.

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Марина Совина
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