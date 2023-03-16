Женщина нашла способ тайно пронести в самолет большой чемодан и попала на видео
Пассажир снял на видео предприимчивую женщину, которая замаскировала большой чемодан под одежду и тайно пронесла его в салон самолета. На ролик, который собрал в TikTok более 2,2 миллиона просмотров, обратили внимание в New York Post.
Пользователь под ником @bykylemark поделился с подписчиками сценой, которую он увидел во время посадки на борт и нашел забавной. В кадр попала стоящая перед ним женщина, держащая в одной руке небольшую сумку с длинной ручкой, на которую сверху пристегнут рюкзак, а в другой — большой чемодан, спрятанный под красную куртку. Пуховик не застегнут на все пуговицы — через полы одежды проглядывает основание багажа и колесики.
«Вижу, что эта дама спрятала сумку под куртку. Но она слишком смелая и уверенная в себе — этот чемодан идет вдобавок к трем сумкам, что она уже несет с собой на борт. Восхищаюсь этой независимой женщиной, как и всеми, кому удается обхитрить правила авиакомпаний», — похвалил он придуманный пассажиркой способ.
Пользователи сети не оценили энтузиазм автора и упрекнули женщину в мошенничестве. «Из-за таких, как она, авиакомпании начиняют тщательнее нас проверять», «Презираю таких хитрецов», «Такие пассажиры занимают все верхние полки, а еще долго покидают борт и задерживают остальных», «Так много усилий, чтобы сэкономить немного денег», — прокомментировали они.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru