Женщина нашла способ тайно пронести в самолет большой чемодан и попала на видео

Пользователь TikTok снял на видео пассажирку, спрятавшую большой чемодан под куртку

Пассажир снял на видео предприимчивую женщину, которая замаскировала большой чемодан под одежду и тайно пронесла его в салон самолета. На ролик, который собрал в TikTok более 2,2 миллиона просмотров, обратили внимание в New York Post.

Пользователь под ником @bykylemark поделился с подписчиками сценой, которую он увидел во время посадки на борт и нашел забавной. В кадр попала стоящая перед ним женщина, держащая в одной руке небольшую сумку с длинной ручкой, на которую сверху пристегнут рюкзак, а в другой — большой чемодан, спрятанный под красную куртку. Пуховик не застегнут на все пуговицы — через полы одежды проглядывает основание багажа и колесики.

«Вижу, что эта дама спрятала сумку под куртку. Но она слишком смелая и уверенная в себе — этот чемодан идет вдобавок к трем сумкам, что она уже несет с собой на борт. Восхищаюсь этой независимой женщиной, как и всеми, кому удается обхитрить правила авиакомпаний», — похвалил он придуманный пассажиркой способ.

Пользователи сети не оценили энтузиазм автора и упрекнули женщину в мошенничестве. «Из-за таких, как она, авиакомпании начиняют тщательнее нас проверять», «Презираю таких хитрецов», «Такие пассажиры занимают все верхние полки, а еще долго покидают борт и задерживают остальных», «Так много усилий, чтобы сэкономить немного денег», — прокомментировали они.