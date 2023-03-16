Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети

Менеджер Lutsiya пристыдила россиянку из-за шорт на собеседовании и вызвала споры в сети

Менеджер по подбору персонала и блогерша с никнеймом @lutsiya1905 пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и разместила ролик в TikTok. Данная публикация вызвала споры в Twitter.

Пользовательница сети с никнеймом Амбассадоресса Чувашии выложила видео у себя на странице, написав: «Когда думаешь, что пришла на собеседование, а на самом деле пришла к школьному завучу, чтобы он тебя отчитал». Так, на размещенных кадрах сотрудница компании в розовой футболке критикует желающую устроиться на работу девушку в велосипедках из-за внешнего вида.

«Вы пришли в спортивной форме? На собеседование? (...) Вы пришли в шортах, велосипедках утягивающих. Вы меня прямо удивили. О чем вы думали в это время? Что так можно? (...) Ну хотя бы джинсы, бог с ним. Неловко? (...) Пофиг, в купальнике приду, и вот по барабану. Опыта нет, но купальник должен сработать. Что мне с вами делать? Пообщаемся? Давайте. Решили скреативничать», — заявила женщина.

Пост юзерши стал вирусным, набрав более 843 тысяч просмотров на момент написания материала. Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. Так, одни осудили поведение менеджера.

«При этом тетка сама сидит в футболке и джинсах. Даже если, по ее мнению, приходить в шортах на собеседование ненормально и много ужасного говорит о кандидате, реакция адекватного человека — промолчать и принять это к своему сведению, а не этот трешак», «В итоге, вместо того чтобы думать, как строить дома, строители думают о том, в чем ходить на работу. Все эти клише и предрассудки должны умереть. Человека нужно оценивать по профессиональным качествам, а не по этой игре в стили одежды», «Если бы она дала нормальную обратную связь, то хорошо. Но издевательский тон свысока — признак тупости», — написали пользователи.

В то же время часть юзеров поддержали сотрудницу компании. «А в чём она, собственно, не права? Деловой вид на собеседовании — это правило хорошего тона, особенно если сотрудник трудоустраивается не на удаленную работу», «Кадровик вполне сдержанно отмечает, что кандидат не должно выглядит. Имеет на это право, считаю. И да, приходить на собеседование надо в деловой одежде», — отметили они.

В декабре 2022 года сообщалось, что блогерша Дженни Бонавита получила выговор за неуместный наряд на работе. Как утверждала девушка, HR-менеджер посчитал ее наряд чересчур откровенным для офиса.