Звезда «Эйфории» пожаловался на преследования 61-летнего поклонника

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди обратился в суд из-за преследований 61-летнего поклонника

Австралийский актер и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди обратился в суд из-за преследований 61-летнего поклонника. Об этом сообщает TMZ.

По словам артиста, мужчина по имени Роберт Деннис Фуро несколько раз проникал на территорию его дома, оставляя подарки, а также письма с признаниями в любви. По данным издания, ранее поклонник актера был судим.

В первый раз Фуро оставил на участке звезды сумку с выпечкой, а еще через несколько дней — букет роз, конфеты и письмо с признанием в любви.

Элорди уточнил, что все эпизоды с проникновением 61-летнего мужчины на территорию его дома происходили тогда, когда актера не было на участке, что, по его словам, может означать, что Фуро следит за местонахождением артиста.

Звезда «Эйфории» добавил, что боится возвращаться домой после съемок. Суд установил временный запрет на приближение мужчины к Элорди, его дому, машине и съемочной площадке, на которой он работает.

В начале февраля канадский актер и кинорежиссер Киану Ривз обратился в суд с требованием выдать запретительный судебный приказ 38-летнему мужчине, который преследует звезду.