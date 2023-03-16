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15:26, 16 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 марта

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 16 марта. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки Украина потеряла на донецком направлении до 275 военнослужащих, на купянском — до 50, на южнодонецком и запорожском — до 60, на херсонском направлении — более 35, на краснолиманском — свыше 100 военнослужащих. В Луганской народной республике (ЛНР) российская авиация сбила истребитель Украины МиГ-29, также были поражены два американских ЗРК и РЛС контрбатарейной борьбы.

Российским войскам с момента начала проведения СВО удалось уничтожить 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машины. Кроме того, ликвидировано 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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