Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 16 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 16 марта. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки Украина потеряла на донецком направлении до 275 военнослужащих, на купянском — до 50, на южнодонецком и запорожском — до 60, на херсонском направлении — более 35, на краснолиманском — свыше 100 военнослужащих. В Луганской народной республике (ЛНР) российская авиация сбила истребитель Украины МиГ-29, также были поражены два американских ЗРК и РЛС контрбатарейной борьбы.

Российским войскам с момента начала проведения СВО удалось уничтожить 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплекса, 8316 танков и других боевых бронированных машины. Кроме того, ликвидировано 8959 единиц специальной военной автомобильной техники.