Расстрелянный в 2000 году помощник вора в законе дал показания на своих убийц

Россиянин получил срок за расстрел авторитета, отказавшегося сообщить, где воровской общак

Кемеровский районный суд приговорил к двум годам и десяти месяцам строгого режима местного жителя за попытку убить помощника вора в законе, который через 20 лет дал показания на своих убийц. Об этом сообщает vse42.ru.

По данным издания, 22 февраля 2000 года осужденный с сообщниками, представившись милиционерами, прибыли к дому жертвы, заковали мужчину в наручники и вывезли на машине в лес, где попытались выяснить местонахождение воровского «общака». Злоумышленники избили авторитета, но, получив отказ, расстреляли его из пистолета, произведя восемь выстрелов.

Одна из пуль попала в голову, вторая прошла через шею, еще одна отстрелила ухо. Осмотрев тело, устроители расправы решили, что жертва мертва. Они засыпали тело и ушли. Через 15 минут расстрелянный авторитет выполз из под земли и добрался до ближайшего дома, где попросил помощи.

Спустя годы он дал показания в суде. Обвиняемый отказался признавать вину, сообщив суду, что знал потерпевшего лишь как помощника местного вора в законе.

14 марта сообщалось, что в Красноярске завершено расследование третьего уголовного дела бизнесмена Анатолия Быкова об убийстве криминального авторитета в 1998 году.