Клиентам Wildberries напомнили о возможности получить неустойку от маркетплейса

Роспотребнадзор напомнил клиентам Wildberries о возможности получить неустойку

Клиенты маркетплейса Wildberries могут получить неустойку при просрочке доставки. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

В службе объяснили, что потребителям гарантировано право получить заказ без нарушения сроков. В случае неисполнения гарантии ответственность несет продавец.

«Потребитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 процента от стоимости товара за день просрочки или может расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, при онлайн-покупке клиенты могут вернуть продавцу товар в случае, если он будет ненадлежащего качества. Сроки возврата прописаны в соответствующей памятке Роспотребнадзора.

Там добавили, что на данный момент служба ведет мониторинг ситуации с нестабильной работой некоторых пунктов выдачи Wildberries, а также с вероятными задержками при получении заказов.

14 марта сотрудники Wildberries решили объявить забастовку после введения новой политики штрафов и начали закрывать пункты выдачи заказов (ПВЗ), а также отказываться выходить на работу. Согласно новой оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара.