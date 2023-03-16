Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро

Министр экономики Армении Керобян заявил о прекращении расчетов с РФ в долларах и евро

Армения и Россия полностью прекратили рассчитываться в долларах и евро. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал министр экономики Республики Армения Ваган Керобян.

По его словам, в 2022 году экспорт из Армении в РФ вырос почти в четыре раза — с 850 миллионов долларов до 2,5 миллиарда долларов. Во многом на это повлиял уход западных компаний с российского рынка, который позволил армянским поставщикам расширить бизнес в России. Совокупный товарооборот удвоился до 5,3 миллиарда долларов.

Керобян назвал большой проблемой выбор валюты для торговли в сложившихся условиях. Министр заявил, что российская валюта слишком волатильна по отношению к доллару и евро, что мешает заключению долгосрочных контрактов, а объем денежной массы драмов не позволяет обеспечить имеющийся поток товаров.

При этом армянские компании, банки и ведомства рискуют попасть под вторичные санкции. Однако, по словам министра, финансовая система и таможня делают все, чтобы этого избежать. Россия — важнейший экономический партнер Армении, а республика является членом ЕАЭС, и без взаимной торговли ей будет трудно.

«Глобальное развитие невозможно в условиях изоляции одних политических блоков от других. Мы бы хотели стать мостом между разными фрагментами мировой экономики, по этому поводу много общаемся как с российскими, так и с европейскими и американскими коллегами, объясняем им нашу позицию», — добавил Керобян.

Ранее Армения предложила создать в Черном море торговый коридор из Индии в Россию. Он соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению, минуя Азербайджан и создаст еще один маршрут в обход Суэцкого канала, чтобы избежать напряженности между Россией и странами Запада.