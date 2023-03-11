Армения предложила Индии торговый коридор в Россию и Европу

ET: Армения предложила Индии торговый коридор в Россию через Черное море

Армения предложила Индии торговый коридор через Черное море. Это поможет сделать путь в Россию и европейские государства более быстрым, пишет The Economic Times (ET).

Предложение поступило в ходе визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Индию. По имеющимся сведениям, новый маршрут будет проходить параллельно международному транспортному коридору «Север — Юг». Он соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению, минуя Азербайджан. Кроме того, коридор создаст еще один маршрут в обход Суэцкого канала, чтобы избежать напряженности между Россией и странами Запада.

Уточняется, что торговые связи Индии и Армении в значительной степени активизировались, и Армения искала инвестиции для торгового коридора в течение длительного времени.

Ранее стало известно, что Россия впервые в истории вошла в пятерку наиболее крупных торговых партнеров Индии. В прошлом году товарооборот между Москвой и Нью-Дели составлял 13,1 миллиарда долларов, а за десять месяцев 2022-2023 финансового года этот показатель вырос более чем в три раза и достиг 39,8 миллиарда долларов.

Индия ведет статистику крупнейших торговых партнеров с 1990-х годов. Несколько лет назад Россия занимала 25-е место в этом списке.