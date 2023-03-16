В российском регионе опровергли сообщения о проникновении вооруженных лиц

Орловский губернатор Клычков опроверг слухи о проникновении вооруженных лиц в регион

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на появившиеся сообщения о проникновении вооруженных лиц в российский регион. Чиновник назвал эти данные слухами. Опровержение было опубликовано в его Telegram-канале.

Он пояснил, что сейчас вся информация о возможном появлении диверсантов в Орловской области проверяется сотрудниками силовых структур.

«Пока информация не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», — написал Клычков.

2 марта сообщалось, что на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты со стороны Украины. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погибли два человека. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.