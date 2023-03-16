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11:06, 16 марта 2023Россия

Россиянка в пальто вывела раздетую дочь на прогулку в мороз

В Новосибирске женщина в пальто вывела ребенка гулять в платье на площадку в мороз

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске женщина в пальто вывела девочку, одетую только в платье, гулять на площадку в морозную погоду. Фотографию с прогулки опубликована местной группе во «ВКонтакте».

На фотографии виден ребенок в платье, который качается на качелях, рядом с ним стоит его мать в пальто. На площадке все покрыто снегом.

По данным местной группы, мать выгуливала девочку во дворе микрорайона «Весенний». Автор фото сообщил, что женщина утверждала, что ее ребенок закаленный и ему нужно позагорать.

В день, когда была сделана фотография, температура воздуха в Новосибирске составляла около одного градуса в дневное время, в ночное время — около девяти градусов ниже нуля.

Ранее в Уфе россиянка в мороз уронила и оставила на снегу раздетую годовалую дочку. В день происшествия в городе наблюдался четырехградусный мороз, а ночью столбик термометра опускался до минус 14.

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Анастасия Шейкина
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