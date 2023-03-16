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19:13, 16 марта 2023Моя страна

В Сочи благоустроят смотровую площадку

Смотровую площадку благоустроят на мысе Видном в Сочи

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

На мысе Видном в Хостинском районе Сочи благоустроят смотровую площадку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

«Прилегающую территорию благоустроим, установим удобную парковую мебель, дополнительно озеленим. Тем самым возродим интерес жителей и туристов к этой панорамной смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на наше побережье», — рассказал градоначальник.

Отмечается, что на площадке также появится художественная подсветка, благодаря которой ее можно будет увидеть и с моря, и с федеральной дороги. Кроме того, площадку планируют включить в новый экологический маршрут, который будет пролегать по территории памятника природы «Сосновая роща».

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Варвара Кошечкина
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