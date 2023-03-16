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09:13, 16 марта 2023Силовые структуры

Сбежавшего из колонии осужденного за похищение и изнасилование россиянки поймали

Под Пермью оперативники задержали 60-летнего насильника, сбежавшего из колонии

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Пермском крае оперативники поймали 60-летнего осужденного, сбежавшего из колонии-поселения. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина, осужденный за похищение и изнасилование женщины, совершил побег после смягчения наказания и перевода в колонию-поселение за хорошее поведение. О его пропаже стало известно в понедельник, 13 марта, во время обхода участка при ИК-1 в Соликамске. Спустя три дня беглеца задержали в 30 километрах от колонии в городе Березники.

Осужденному грозит дополнительный срок. По данным издания 59.ru, до освобождения ему оставалось два года.

9 марта сообщалось, что в Приморье объявили план «Перехват» из-за побега осужденного из колонии-поселения в Артеме.

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Илона Палей
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