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19:39, 16 марта 2023Путешествия

Бортпроводники поссорились из-за просьбы пассажира и задержали рейс на два часа

Бортпроводники SkyWest поссорились перед вылетом из-за просьбы пассажира пересесть

Фото: PENG TIANLI / Shutterstock / Fotodom

На рейсе SkyWest в Хьюстон два бортпроводника поссорились из-за просьбы пассажирки сесть рядом со своим мужем. Из-за инцидента вылет лайнера был задержан на два часа, передает Daily Mail.

Видео из салона самолета стало вирусным в сети. На нем видно, как конфликтуют стюардесса и бортпроводник. Последний разрешил пассажирке пересесть к своему мужу, в то время как коллега пыталась помешать этому, сославшись на правила авиакомпании. В ходе конфликта члены экипажа стали повышать тон, девушка заплакала и убежала в переднюю часть самолета.

На следующих кадрах показано, как стюардесса покинула самолет, а ей на замену пришла другая. Спустя некоторое время бортпроводник последовал за ней. В итоге пассажирам отказали в их просьбе и не разрешили сесть вместе.

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«Мы сожалеем о задержке, которую вызвал конфликт, и приносим извинения за любые неудобства. Мы требуем от всех наших сотрудников высочайших стандартов профессионализма и проводим внутреннее расследование, связанное с этим рейсом», — прокомментировали в SkyWest произошедшее.

Ранее летевшие в ОАЭ российские туристы, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку на борту самолета и попали на видео. Инцидент произошел на рейсе ЕкатеринбургДубай авиакомпании Fly Dubai.

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Зарина Дзагоева
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