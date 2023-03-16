США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским

Белый дом поприветствовал возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским по Украине

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США приветствуют возможные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Пекину необходимо узнать позицию Киева по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы на протяжении долгого времени побуждаем председателя Си провести переговоры с президентом Зеленским», — заявил он.

По словам Кирби, данный шаг стал бы очень позитивным, а также помог бы Китаю лучше понять позицию Украины.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что во время разговора с Зеленским Си Цзиньпин захочет понять, возможно ли установление мира в регионе посредством переговоров. Он также попытается закрепить за собой статус посредника между Россией и Украиной, добавил эксперт.