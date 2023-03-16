Россияне рассказали о главных проблемах при подборе стройматериалов

НАФИ: главной проблемой при выборе стройматериалов россияне назвали рост цен

Главными проблемами при подборе строительных и отделочных материалов россияне назвали рост цен и сокращение ассортимента. Об этом рассказали участники исследования аналитиков НАФИ, пишет РБК.

О том, что стоимость товаров заметно выросла, заявили 62 процента опрошенных. Второе место по частоте жалоб заняло отсутствие нужных позиций в магазине — с этим столкнулся каждый пятый покупатель (27 процентов). Россияне отметили также ухудшение качества некоторых товаров (17 процентов) и закрытие привычных торговых точек (16 процентов). На отсутствие в магазине или уход с рынка нужного бренда пожаловались 14 процентов респондентов.

Другие 11 процентов заявили, что для совершения покупки им не хватило информации о товаре, а каждый десятый опрошенный оказался недовольным сроками доставки. Кроме того, были жалобы на уровень сервиса (9 процентов), качество доставки и невозможность оплатить товары удобным способом (по 8 процентов).

По данным НАФИ, главными критериями россиян при выборе строительных и отделочных материалов являются их долговечность (так считают 92 процента опрошенных), низкая цена (88 процентов), и внешний вид (88 процентов опрошенных). Респонденты также обращают внимание на состав товара (87 процентов), продается ли он по акции (84 процента), на то, в каких условиях возможна его эксплуатация (83 процента), а также на его размер, объем или расход (83 процента).

При этом в меньшей степени на выбор влияют популярность бренда, страна-производитель, и то, является ли марка знакомой или нет. На эти три фактора обращают внимание две трети покупателей (64 процента, 65 процентов и 68 процентов соответственно).

Ранее стало известно, что из материалов, которые используют на стройках Москвы, сильнее всего подорожали арматурная сталь (плюс 14 процентов за месяц), кабельно-проводниковая продукция (плюс 4 процента), горюче-смазочные материалы (плюс 1 процент), стальные трубы (плюс 1 процент) и запорно-регулирующая арматура (плюс 1 процент).

