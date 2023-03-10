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18:30, 10 марта 2023Среда обитания

В Москве назвали сильно подорожавшие стройматериалы

АУ «НИАЦ»: сильнее всего на стройках Москвы подорожала арматурная сталь

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В феврале 2023 года самым подорожавшим материалом на столичных стройках оказалась арматурная сталь — цены на нее выросли на 14 процентов за месяц. Об этом рассказали в подведомственном Москомэкспертизе государственном автономном учреждении города Москвы Научно-исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»), пишет РБК.

Среди выросших в цене стройматериалов эксперты также назвали кабельно-проводниковую продукцию (плюс 4 процента), горюче-смазочные материалы (плюс 1 процент), стальные трубы (плюс 1 процент) и запорно-регулирующую арматуру (плюс 1 процент).

Без изменений, по данным ГАУ «НИАЦ», осталась стоимость песка, щебня, бетонных смесей и пиломатериалов. При этом снизились цены только на кирпич — минус 2 процента за месяц. В январе, как отметили специалисты, подешевел щебень — минус 3 процента по сравнению с декабрем.

Ранее замглавы Минстроя Александр Ломакин заявил, что от импорта больше всего зависят отделочные и конструкционные материалы, инженерное оборудование и механизмы. При этом, по словам чиновника, зависимость от поставок из-за рубежа варьируется по типам строительных объектов. Так, для объектов массового домостроительства показатель находится на уровне 5 процентов, а для объектов дорожной инфраструктуры, административных зданий и типовых социальных объектов — 10 процентов.

Нина Ташевская
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