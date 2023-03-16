В Грузии перестанут наказывать за распространение порнографии

В Грузии часть статьи о производстве и рекламе порнографии исключат из УК 1 мая 2023 года

Производство, изготовление, продажу и рекламу порнографических изданий и изображений исключат из Уголовного кодекса (УК) 1 мая 2023 года. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Уточняется, что грузинский Конституционный суд 4 ноября 2022 года посчитал эту часть статьи УК противоречащей статье Конституции страны о свободе выражения мнения и о праве человека свободно получать и распространять информацию. Судебное решение объясняется тем, что термин «порнографическое произведение» туманно разъясняется. Кроме того, неизвестно, что подразумевает указанная статья и какие действия на этом основании запрещены и разрешены.

До момента, пока власти не сформируют ясное и понятное определение состава преступления в порнографии, первая часть статьи 255 УК Грузии считается неконституционной. В качестве наказания раньше предусматривался штраф или исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на такой же период. Уточняется, что в силе остается наказание за порнографию с участием несовершеннолетних: «От 9 до 20 лет либо бессрочное заключение, в зависимости от тяжести преступления».

Ранее грузинская полиция задержала 11 подозреваемых по делу об изготовлении детской порнографии. Организаторами съемок являлись выходцы из США и Австралии. Они оборудовали фотосалоны в нескольких съемных квартирах в Тбилиси. Полиции стало известно о десяти пострадавших девочках в возрасте от 8 до 12 лет.