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11:34, 16 марта 2023Экономика

Курс доллара подошел к максимуму почти за год

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76,4 рубля

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В начале торгов на Мосбирже в четверг, 16 марта, курс доллара поднимался до 76,4 рубля, что близко к максимальному почти за год, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз на уровне 76,5 рублей за доллар российская валюта находилась в апреле прошлого года. В конце февраля этого года доллар доходил до 76,49 рубля.

По состоянию на 11:05 доллар скорректировался до 76,19 рубля, евро торгуется на уровне 80,95 рубля. Основные российские фондовые индексы (Мосбиржа и РТС) растут менее чем на 0,2 процента.

После введения жестких валютных ограничений в России основным фактором, определяющим курс рубля по отношению к доллару и евро, является объем экспортных доходов в долларах. Наибольшее влияние на него оказывает доход от продажи нефти и газа, что, в свою очередь, определяет цена и объем продажи в физическом выражении.

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Платон Щукин
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