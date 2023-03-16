Курс доллара подошел к максимуму почти за год

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 76,4 рубля

В начале торгов на Мосбирже в четверг, 16 марта, курс доллара поднимался до 76,4 рубля, что близко к максимальному почти за год, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз на уровне 76,5 рублей за доллар российская валюта находилась в апреле прошлого года. В конце февраля этого года доллар доходил до 76,49 рубля.

По состоянию на 11:05 доллар скорректировался до 76,19 рубля, евро торгуется на уровне 80,95 рубля. Основные российские фондовые индексы (Мосбиржа и РТС) растут менее чем на 0,2 процента.

После введения жестких валютных ограничений в России основным фактором, определяющим курс рубля по отношению к доллару и евро, является объем экспортных доходов в долларах. Наибольшее влияние на него оказывает доход от продажи нефти и газа, что, в свою очередь, определяет цена и объем продажи в физическом выражении.

Резкое падение нефтяных котировок, связанное с банковским кризисом в США и опасениями по его влиянию на экономический рост в мире, может обернуться дополнительным падением нефтегазовых доходов. Если предложение сырья превысит спрос, то дисконт на российские сорта нефти окажется выше.