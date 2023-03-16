Названы шесть главных трендов весны 2023 года

PopSugar: вещи с бахромой и прозрачные платья обретут актуальность весной 2023 года

Журналисты PopSugar назвали шесть главных трендов весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам модных редакторов, на прошедших показах брендов, которые состоялись в рамках Недель моды, доминировали спортивные наряды, гламурный стиль и откровенные образы из прозрачных тканей. Что касается последней тенденции, на подиумах чаще всего появлялись модели в просвечивающих тело платьях и юбках длины макси.

Кроме того, актуальность обретут предметы гардероба с бахромой и облегающие костюмы для тренировок, считают эксперты. Вдобавок авторы призвали читателей обратить внимание на коктейльные платья, которые дизайнеры предлагают носить в качестве повседневной одежды, а также на наряды, состоящие из денима.

«И последнее: все чаще модельеры выпускали манекенщиц на дефиле в бюстгальтере, который они предлагают носить вместо топа или футболки, чтобы разнообразить каждодневные образы», — отмечается в заключение.

Ранее в марте российский стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные тренды в одежде на весну. Среди актуальных вещей эксперт выделила асимметричную юбку и яркие костюмы. Также в список вошли костюмные жилеты и одежда оверсайз.