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14:14, 16 марта 2023Моя страна

В Алтайском крае выявили новые для региона виды птиц и насекомых

В Красную книгу Алтайского края внесли новые для региона виды птиц и насекомых

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красную книгу Алтайского края включили два новых вида птиц и три новых вида насекомых, входивших в Красную книгу России. Их впервые выявили в этом регионе, сообщает ТАСС.

«Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, дополнен двумя видами птиц: малым бакланом и морским голубком, а также тремя видами насекомых (стрекоз): дозорщиком-императором, японодедкой поточным, стрекозой шафрановой», — сообщили в министерстве природы края.

Приказом ведомства также установлены суммы ущерба от незаконной добычи редких птиц. За убийство морского голубка — 10 тысяч рублей, малого лебедя — 25 тысяч рублей, ходулочника — 50 тысяч рублей.

Всего в список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, включен 171 вид, в их числе снежный барс, манул, кабарга и аргали.

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Варвара Кошечкина
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