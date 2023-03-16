Жених отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты на экзамене

Odisha TV: семья жениха отказалась от свадьбы под предлогом плохих оценок невесты

Жених вблизи индийского города Каннаудж, штат Уттар-Прадеш, отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты на экзамене 12-го класса. Об этом сообщает Odisha TV.

Отец невесты заявил, что семья жениха попыталась отменить бракосочетание под предлогом того, что девушка плохо училась. Мужчина подал жалобу в полицию на жениха и его семью и потребовал разрешения конфликта.

Родственники со стороны невесты считают, что на самом деле семья жениха отказалась от брака, так как была не удовлетворена в приданом. При этом родные мужчины уже успели провести церемонию, в ходе которой женщина из семьи жениха принимает невесту в свою семью.

Из жалобы отца невесты в полицию следует, что он договорился о браке своей дочери Сони с Сону, сыном Рамшанкара из деревни Баганва. На проведение церемоний он потратил более 60 тысяч рупий (54,5 тысячи рублей) и подарил жениху золотое кольцо стоимостью 15 тысяч рупий (13,6 тысячи рублей). Несмотря на это, через несколько дней после церемонии семья жениха потребовала увеличить приданое.

Когда отец невесты заявил, что не имеет возможности увеличить приданое, семья жениха отказалась от бракосочетания, заявив, что девушка получила низкие оценки на промежуточном экзамене. Семья невесты пыталась убедить несостоявшихся родственников изменить мнение, но те оставались непреклонны в своих требованиях.

В Индии образовательная система подразумевает 12 лет обучения, которые подразделяются на два этапа: 10 лет общего образования и два года — подготовка к поступлению в университет. Во время подготовки к поступлению в вуз ученики сдают экзамены 12-го класса, по результатам которых принимается решение о поступлении.

Ранее сообщалось, что в Тунисе жениху пришлось бросить невесту у алтаря, потому что его мать сочла ее слишком уродливой. До церемонии его мать видела будущую невестку только на фотографиях.