Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мать жениха сочла невесту слишком уродливой и заставила сына остановить свадьбу

The Mirror: в Тунисе мать заставила сына расстаться с невестой во время свадьбы

Фото: Shutterstock

В Тунисе жениху пришлось бросить невесту у алтаря, потому что его мать сочла ее слишком уродливой. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина, чье имя не сообщается, расстался с возлюбленной прямо во время свадьбы. До церемонии его мать видела будущую невестку только на фотографиях. Впервые увидев ее вживую, она решила, что у девушки слишком низкий рост и недостаточно привлекательная внешность. По этой причине свадьбу пришлось остановить.

Позже отвергнутая невеста излила свои эмоции в соцсетях. Девушка написала, что подготовка к свадьбе обошлась ей в крупную сумму, а родителей, которые могли бы помочь ей финансово, у нее нет. Она рассказала, что была в шоке, когда мать жениха заставила сына прервать церемонию, и теперь не может смотреть людям в глаза, так как все шепчутся у нее за спиной.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября 2017
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Пользователи соцсетей поддержали женщину и раскритиковали ее жениха, назвав его маменькиным сынком, а не настоящим мужчиной.

Ранее сообщалось, что жених в индийском талуке Дандели, штат Карнатака, решил отменить свадьбу и вернуться домой без невесты, когда увидел, что у нее есть привычка есть левой рукой. Он счел этот факт неловким и неприемлемым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Байден поддержал идею обменять Бута на Уилана и Грайнер
На Украине выявили группу наводивших удары по Херсону агентов
Врач перечислила опасности тренировок в жаркую погоду
Мать жениха сочла невесту слишком уродливой и заставила сына остановить свадьбу
В США создадут третью политическую партию
Минфин отказался согласовывать проект о субсидиях российским аэропортам
Оценена перспектива сокращения потребления Евросоюзом газа на 15 процентов
Мужчина попытался изнасиловать девочку на парковке в Москве
Изучены генетические предпосылки устойчивости к лечению от рака
51-летняя телеведущая показала тело в бикини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.