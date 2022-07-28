Мать жениха сочла невесту слишком уродливой и заставила сына остановить свадьбу

The Mirror: в Тунисе мать заставила сына расстаться с невестой во время свадьбы

В Тунисе жениху пришлось бросить невесту у алтаря, потому что его мать сочла ее слишком уродливой. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина, чье имя не сообщается, расстался с возлюбленной прямо во время свадьбы. До церемонии его мать видела будущую невестку только на фотографиях. Впервые увидев ее вживую, она решила, что у девушки слишком низкий рост и недостаточно привлекательная внешность. По этой причине свадьбу пришлось остановить.

Позже отвергнутая невеста излила свои эмоции в соцсетях. Девушка написала, что подготовка к свадьбе обошлась ей в крупную сумму, а родителей, которые могли бы помочь ей финансово, у нее нет. Она рассказала, что была в шоке, когда мать жениха заставила сына прервать церемонию, и теперь не может смотреть людям в глаза, так как все шепчутся у нее за спиной.

Пользователи соцсетей поддержали женщину и раскритиковали ее жениха, назвав его маменькиным сынком, а не настоящим мужчиной.

Ранее сообщалось, что жених в индийском талуке Дандели, штат Карнатака, решил отменить свадьбу и вернуться домой без невесты, когда увидел, что у нее есть привычка есть левой рукой. Он счел этот факт неловким и неприемлемым.