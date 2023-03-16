Белый дом допустил прекращение контактов по теме сбитого БПЛА

Белый дом допустил прекращение контактов с Россией по теме сбитого над Черным морем БПЛА

США могут принять решение о прекращении контактов с Россией по теме сбитого над Черным морем беспилотника MQ-9 после публикации видео. Это допустил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Не было никаких разговоров, о которых мне было бы известно… И, честно говоря… я бы не удивился, если бы их не было. Видео достаточно красноречиво по поводу того, что случилось», — добавил представитель Белого дома.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.