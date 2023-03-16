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10:00, 16 марта 2023Мир

Захарова дала совет Белому дому

Захарова: достать обломки MQ-9 США поможет взорвавшая «Северные потоки» компания Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что США не смогут достать свой беспилотный летательный аппарат MQ-9 со дна Черного моря и дала Белому дому совет, как это можно сделать. Ее слова опубликованы в Telegram-канале.

Она предложила достать обломки БПЛА с помощью «частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды» устроила взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Это, судя по Вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут», — добавила Захарова.

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Виктория Кондратьева
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