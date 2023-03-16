Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине

На Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона из постамата

На Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Правоохранители узнали о том, что курьер собирается передать клиенту заказ через аппарат для дистанционной доставки. Вскоре закладку перехватили.

Отправителя и получателя посылки сейчас ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали лабораторию, производившую до 50 килограммов мефедрона в месяц.