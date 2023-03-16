Силовые структуры
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
На Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона из постамата
На Сахалине силовики извлекли посылку с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Правоохранители узнали о том, что курьер собирается передать клиенту заказ через аппарат для дистанционной доставки. Вскоре закладку перехватили.
Отправителя и получателя посылки сейчас ищут.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали лабораторию, производившую до 50 килограммов мефедрона в месяц.