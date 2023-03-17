Россиянин разбирал найденные в лесу ракеты и запустил одну из них в сарай соседа

Житель Крыма нашел в лесу снаряды РСЗО «Град», один из них случайно влетел в сарай соседа

46-летний житель Крыма нашел во время прогулки по лесу рядом с заброшенным заводом под Джанкоем три снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина решил разобрать боеприпасы, вынуть детали из цветных металлов и сдать их. Во время работ на участке один из снарядов случайно пришел в действие, пробив несколько ворот и одну крышу, и влетел в сарай соседа примерно в 70 метрах.

По счастливой случайности боеприпас не сдетонировал, никто не пострадал. Прибывшие на место саперы установили, что это были ракеты к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Град». Полицейские эвакуировали местных жителей, пока взрывотехники обезвреживали снаряды.

Правоохранительные органы начали проверку в отношении нашедшего боеприпасы мужчины.