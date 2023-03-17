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19:54, 17 марта 2023Экономика

Брокер «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг

Брокер «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг в тестовом режиме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Брокер «Тинькофф Инвестиции» возобновил торги частью иностранных бумаг, сделки проходят в тестовом режиме. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Пока доступны бумаги дружественных юрисдикций — торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг. Брокер пообещал постепенно наращивать число доступных для торгов ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).

«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», — указано в сообщении.

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В конце декабря брокер сообщал, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) приступил к разблокировке иностранных активов россиян в рамках лицензии Люксембурга, которые хранятся на счетах НРД в международной финансовой системе Clearstream. Первым шагом разблокировки должен был стать их перевод на неторговый раздел, а вторым — вывод в неподсанкционный депозитарий. Все активы должны были вывести до 7 января. «Тинькофф Инвестиции» пообещал, что после этой даты появится возможность их продать.

Софья Ермакова
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