В Ростове-на-Дону обсудили формирование казачьих обществ в новых регионах России

В Ростове-на-Дону обсудили вопросы организации казачьих обществ в новых регионах России

В Ростове-на-Дону в рамках объединенного заседания комиссии при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе по делам казачества и постоянной комиссии по развитию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества Совета при президенте по делам казачества обсудили формирование структур казачьих обществ в новых регионах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В обсуждении вопросов организации казачьих обществ и определения путей их вхождения в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации приняли участие члены комиссий, атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда, а также представители четырех новых регионов.

«В состав Российской Федерации вошли новые регионы, чья история и культурные традиции тесно переплетены с историей казачества. Это и Запорожское казачество, и Донецкий округ, который к началу ХХ века в числе девяти, входил в структуру войска Донского. Но в новой истории, в отличие от российского, казачество Украины не получало никакой государственной поддержки. В Российской Федерации создана вся нормативно-правовая база для жизни, деятельности и службы казаков. Развитие российского казачества вне и без поддержки государства — немыслимо!» — отметил Николай Александрович.

Первостепенной Всероссийский атаман считает задачу по формированию в новых регионах рабочих групп, которые должны будут организовать взаимодействие всех участников, задействованных в образовании казачьих обществ на территориях данных регионов.

«Руководителями рабочих групп станут заместители руководителей новых регионов, курирующие казачество, наделенные полномочиями содействовать казакам в оперативном решении всех организационных вопросов, как это выстроено во всех субъектах Российской Федерации. Мною в ближайшее время будет определен один из заместителей атамана Всероссийского казачьего общества, который совместно с представителями рабочих групп примет участие в формировании первичных, районных (юртовых), отдельских (окружных), а также войсковых казачьих обществ», — подчеркнул Николай Долуда.

Задачей номер два атаман ВсКО назвал формирование в новых регионах дорожной карты мероприятий, в соответствие с которой планируется выстроить порядок создания казачьих обществ, сроки, населенные пункты, структуры управления и так далее.

«В дорожных картах обязательно найдут отражение и мероприятия по интеграции будущих казачьих обществ в нормативно-правовую базу развития казачества на территории Российской Федерации. При этом речь не должна идти о том, какие казачьи структуры будут созданы в новых регионах — войсковые казачьи общества или отделы, округа. Войдут они в состав Всевеликого войска Донского, Черноморского войска или напрямую войдут в состав Всероссийского казачьего общества — это вопрос ближайшего будущего. И решать его, в соответствии с принципами казачьей демократии, будут сами казаки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на своих казачьих кругах», — подчеркнул Всероссийский атаман.

Особое внимание Николай Долуда обратил на необходимость учета исторического фактора развития казачества в каждом из четырех новых регионов.

«Сегодня казаки Донбасса, Запорожской и Херсонской областей мужественно защищают свои земли от неофашистов в ходе специальной военной операции. Вернувшись с Победой, именно они будут определять судьбу своих казачьих обществ и задавать темп их интеграции и развития!» — сказал Николай Долуда.