Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти

Перед судом предстанет пермяк, напавший с мачете на друзей после вопроса о причинах грусти

В Пермском крае перед судом предстанет 31-летний местный житель, который напал с мачете на братьев-близнецов после вопроса о причинах его грусти. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчину обвиняют в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и статье 119 («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2022 года четверо приятелей вместе распивали спиртное. По пути домой одному из них показалось, что у его товарища пропало настроение. На расспросы обвиняемый выхватил из-за пазухи нож-мачете и ударил поинтересовавшегося потерпевшего по лицу. На помощь бросился брат, однако фигурант пригрозил расправой и ему, после чего замахнулся мачете и ударил по левой руке. Нейтрализовать мужчину смог четвертый друг.

Теперь напавшему грозит до двух лет лишения свободы. Ранее мужчина уже был судим.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали неадекватного мужчину, ранившего ножом старшего лейтенанта полиции.