«Удоканская медь» закупила оборудование для онкодиспансера в Забайкалье

«Удоканская медь» предоставила средства на покупку оборудования для клиники в Забайкалье

В ходе рабочей поездки на Дальний Восток заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил в Чите Забайкальский краевой онкологический диспансер. В отделении лучевой терапии медучреждения запустили в эксплуатацию современный линейный ускоритель заряженных частиц.

В мероприятии приняли участие губернатор Забайкалья Александр Осипов, председатель Совета директоров компании «Удоканская медь» Валерий Казикаев, генеральный директор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук.

Ранее компания «Удоканская медь» (входит в холдинг USM, основной акционер — Алишер Усманов) приняла решение о поддержке системы краевого здравоохранения, предоставив средства на приобретение оборудования в размере около 200 миллионов рублей, а также на обучение медицинского персонала работе с ним.

Медицинский линейный ускоритель заряженных частиц для проведения наружной радиотерапии применяется при злокачественных новообразованиях тканей и органов. Он позволяет реализовать методику облучения с высокой мощностью без хирургического вмешательства, что отвечает современным протоколам лечения.

До сегодняшнего дня в краевом онкологическом диспансере действовал лишь один линейный ускоритель старого образца. Дефицит оборудования лучевой терапии приводил к формированию очереди из пациентов. Многие больные со злокачественными опухолями были вынуждены проходить лечение в соседних регионах.

Сегодня в Забайкальском крае на учете состоит около 30 тысяч жителей с онкологическими заболеваниями, и этот показатель ежегодно увеличивается. Ввод нового оборудования в эксплуатацию позволит оказывать качественные медицинские услуги всем онкобольным Забайкалья в столице региона.

По словам председателя Совета директоров компании «Удоканская медь» Валерия Казикаева, объем финансирования социальных проектов на сегодня составил уже более двух миллиардов рублей — как в рамках Программы социально-экономического взаимодействия правительства с «Удоканской медью», так и в результате благотворительных и спонсорских инициатив инвестора.

