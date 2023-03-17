Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:27, 17 марта 2023Россия

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства предложил обсудить ситуацию в Каспийском регионе, вопросы затрагивают экономическую и политическую сферы, а также сферу безопасности.

Докладчиком выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 10 марта. В частности, поднимался вопрос дальнейшего развития отношений с Евразийским экономическим союзом.

Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.