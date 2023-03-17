Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства предложил обсудить ситуацию в Каспийском регионе, вопросы затрагивают экономическую и политическую сферы, а также сферу безопасности.

Докладчиком выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 10 марта. В частности, поднимался вопрос дальнейшего развития отношений с Евразийским экономическим союзом.

Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.