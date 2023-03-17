Депутат оценил значимость выступления президента на ежегодном съезде РСПП

Путин обозначил приоритеты развития российской промышленности на съезде РСПП

Президент в своем выступлении четко обозначил приоритеты развития российской промышленности, в основе которого лежит система мер поддержки, разработанная Минпромторгом. Об этом заявил Станислав Наумов, кандидат философских наук, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», комментируя выступление Владимира Путина на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Станислава Наумова, речь идет не только об инструментах Фонда развития промышленности, которые сами по себе достаточно разнообразные, учитывающие разные ситуации, с которыми сталкиваются сегодня российские промышленные предприятия в условиях антироссийских санкций. «Это и промышленная ипотека, которая ипотекой является только настолько, насколько это позволяет понять сходство с инструментами жилищного строительства, хотя строительство новых промышленных площадок — это совершенно новый формат, это делается, как было сказано, сегодня в рамках реновации наших городов, улучшения экологической обстановки, поэтому очень часто это связано с технопарками, с индустриальными парками, и это не просто, как сказал президент, доходные дома — это современные, привлекательные для молодежи наших городов рабочие места, которые можно осваивать и, находясь в системе среднего специального образования, и в системе высшего образования», — рассказал он.

По словам Станислава Наумова, одним из важнейших условий является развитие федеральной программы «Профессионалитет» для системы среднего профессионального образования, для решения проблемы дефицита высококвалифицированных кадров рабочих профессий. «Это очень хорошая система, она очень удобна для таких регионов, как Челябинская область, потому что позволяет предприятиям самим за счет своей прибыли поддерживать современную систему среднего профессионального образования, создавая уже на ранних этапах подготовки кадров правильное представление у молодежи о том, что такое современное высокотехнологичная промышленность», — комментирует он.

То же самое, по словам эксперта, относится к университетам. На встрече много говорилось о проекте перспективных инженерных школ. «Университеты, исследовательские университеты, базовые университеты должны становиться вместе с промышленными предприятиями, центрами компетенций, для этого нужно, конечно же, менять ряд бессмысленных, устаревших ограничений, которые замедляют процесс обмена компетенциями между индустрией и лабораториями, ну, собственно говоря, сегодня, я думаю, президент еще раз убедился в том, что-то, что обозначено им как приоритеты промышленной политики, уже воспринимается не просто на уровне бюро РСПП — мы все эти темы только что вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером обсуждали на областном заседании союза промышленных предпринимателей, поэтому для меня съезд — это такое логичное продолжение недавно обсужденных с коллегами проблем, которые действительно могут получить федеральную поддержку», — отметил глава думского комитета.

Также, по его словам, немаловажной стала обсуждавшаяся идея о том, что современные промышленные предприятия могли бы делать практику для школьников на предприятиях уже с использованием компьютерных игр и каких-то таких сетевых форматов социальных сетей. «Мне кажется, это очень интересно, это правильно, мне понравилось то, что сказал президент, что не надо все время смотреть, как это было в Советском союзе, можно сделать интереснее, чем это было в Советском союзе, гораздо интереснее, и это будет вовлекать нашу молодежь не только в системе среднего образования, но уже и в рамках школ школьной программы», — добавил он.

По словам Станислава Наумова, на встрече много говорилось о том, как выстраивать отношения с внешнеэкономическими партнерами — эта тема будет обсуждаться на одном из выездных заседаний Комитета по экономической политике в этом году,. «Мне очень понравился тот большой инфраструктурный проект Север-Юг, который президент презентовал как новый большой такой инвестиционный проект, как для зарубежных инвесторов, имею ввиду инвесторов из арабских стран, так и для членов бюро РСПП. «В очередной раз получило подтверждение очень деликатное отношение ко всем капиталам, которые пора легализовать, я имею ввиду деавшоризацию капиталов, поскольку мы полагаем, что коллективный запад все-таки в итоге останется ни с чем. Потому что он либо не сумеет наложить арест, либо рано или поздно будет обязан все вернуть, в связи с этим обсуждалась тема, связанная с либерализацией режима дивидендов для иностранных инвесторов, если они пришли в российскую экономику уже после санкций, понимая все риски. Это хороший ход, я уверен, что это повысит нашу инвестиционную привлекательность не только для так называемых хорошо сегодня сказал, что очень дружественных инвесторов из недружественных стран, но в принципе для всех, кто хочет выгодно сотрудничать с Россией», — подчеркнул депутат.

По словам Станислава Наумова, в своем выступлении на съезде РСПП «президент фактически так обозначил начало подготовки страны к Петербургскому экономическом форуму в июне, поскольку ряд его тезисов, безусловно, получит свое развитие на площадке в Санкт-Петербурге».

