Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 18 марта 2023Бывший СССР

На видео попала колонна не поставляемой Киеву бронетехники НАТО

В сети появилось видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Украине

В сети появилось видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Украине. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что в кадр попали американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.

Где именно было снято видео и куда направлялись машины не уточняется.

В начале марта стало известно, что поставленные США Киеву бронемашины Stryker прибыли в Германию. Всего было переброшено 90 бронеавтомобилей.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Во Львове рассказали об ударе в районе военного полигона
В Подмосковье произошло массовое отравление детей
Турецкий стелс-истребитель прошел рулежные испытания
Тренер «Спартака» прокомментировал первое за три месяца поражение команды
В Минобороны заявили об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в ДНР
В МИД заявили о необходимости снятия всех санкций для урегулирования на Украине
Зеленский ввел санкции против Асада
В Подмосковье подожгли вольер с живой пумой внутри
Названы потери ВСУ за сутки под Херсоном и в Запорожье
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.