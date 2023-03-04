Поставленные США Украине бронемашины Stryker прибыли в Германию

Поставленные США Киеву бронемашины Stryker прибыли в Германию, откуда их отправят ВСУ

Поставленные США Киеву бронемашины Stryker прибыли в Германию, откуда отправятся в бой, сообщает украинское издание Страна.ua.

По данным портала, всего в ФРГ были переброшены 90 бронеавтомобилей.

Отмечается, что заявленные характеристики Stryker превосходят показатели обычных бронетранспортеров и лишь немного уступают танкам. Stryker способен преодолеть вертикальное препятствие высотой в 0,6 метра, двухметровый ров и развить скорость в 97 километров в час. Бронемашина имеет на вооружении пулеметы и автоматический гранатомет.

Ранее в Кремле заявляли, что США наращивают поставки оружия Украине и побуждают к этому страны Европейского союза. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, отправка вооружений Киева ложится тяжелым бременем на экономику европейских стран и отрицательно сказывается на уровне жизни граждан.

9 февраля 2023 года Песков заявлял о неизменности планов спецоперации, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.