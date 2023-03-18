Российские военные уничтожили украинские танки на запорожском направлении

ВС России отразили атаку ВСУ на запорожском направлении и уничтожили украинские танки

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении и уничтожили вражескую технику. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, украинские военные попытались осуществить танковый прорыв, однако сделать это им не удалось.

На кадрах, снятых с беспилотника, видны клубы дыма над пораженной украинской техникой.

Кроме того, за прошедшие сутки на запорожском и южно-донецком направлениях благодаря слаженной работе авиации и артиллерии были уничтожены две гаубицы Д-20, две бронемашины и около 65 украинских военных.

17 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 40 бойцов в результате ударов российской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск. Также были уничтожены боевая бронированная машина противника, два автомобиля и склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.