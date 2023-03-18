В Турции анонсировали шаги по нормализации дипотношений с Египтом

Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал шаги по нормализации дипотношений с Египтом

В ближайшее время Турция и Египет предпримут шаги для полной нормализации дипломатических отношений. Такие изменения анонсировал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TPT.

Об этом политик заявил после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. «Мы в ближайшее время выведем дипломатические отношения между двумя странами на высший уровень», — сказал турецкий министр.

Эти намерения подтвердил и египетский коллега Чавушоглу. По его словам, у Анкары и Каира «есть политическая воля, чтобы начать путь полной нормализации отношений».

Отношения между Египтом и Турцией ухудшились в 2013 году после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси. Вскоре после этого оба государства отозвали своих послов.

Весной 2021 года Чавушоглу сообщил о возобновлении контактов между странами на дипломатическом уровне. В ноябре 2022-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели короткую встречу на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.