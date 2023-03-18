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09:19, 18 марта 2023Мир

Экс-премьер Словакии рассказал о планах США на Крым

Экс-премьер Словакии Чарногурский заявил о планах США построить в Крыму военную базу

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

США подталкивают Киев к возвращению Крыма, так как планируют построить на полуострове собственную военную базу для контроля акватории Черного моря. Об этом заявил экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, передает РИА Новости.

По мнению Чарногурского, Запад использует Украину для того, чтобы взять под контроль Крым. «Потерпев поражение на Украине, они прекратят попытки отобрать Крым у России», — отметил он.

При этом он заявил, что в странах Запада все чаще говорят о том, что Крым всегда был российским и останется в составе России. «Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять», — сказал экс-премьер.

14 марта в Черном море к западу от Крыма упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Вашингтоне утверждают, что он проводил в международном воздушном пространстве рутинную операцию, но был задет сопровождавшим его российским самолетом.

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Алевтина Запольская
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